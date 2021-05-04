В Ростовской области установили постамент с тремя ошибками в надписи

В Ростовской области установили постамент с ошибками в надписи. Памятник жителям Донецка, участвовавшим в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС появился в парковой зоне.Один из неравнодушных прохожих опубликовал в соцсетях фотографию памятника. На табличке в слове «участвовавшим» перепутаны буквы, а запятая и вовсе отсутствует. Автор публикации поинтересовался, куда нужно обратиться, чтобы исправили ошибки.В комментариях люди отметили, что вряд ли кто-то станет менять надпись - уж слишком это затратно.Судя по состоянию таблички, постамент установили недавно. Очевидно, на памятник потратили не один миллион рублей. Не исключено, что исполнитель спешил и просто перепутал буквы местами и забыл про пунктуацию. Однако кто-то же (заказчик) принимал памятник. Непонятно, как его ничто не смутило.