В Ростове-на-Дону часть города осталась без отопления из-за аварии на ТЭЦ-2

Фото: Donday

Утром 15 декабря жители нескольких районов Ростова-на-Дону столкнулись с отключением отопления. Причиной стала авария на ТЭЦ-2, о чем сообщили в Ростовских тепловых сетях.По предварительным данным, специалисты обнаружили дефект внутристанционного трубопровода. "В данный момент проводятся работы по устранению дефекта, оперативно принимаются все необходимые меры для восстановления нормативных параметров теплоснабжения", - заверяет пресс-служба организации.Ростовская ТЭЦ-2 обеспечивает теплом значительную часть города, включая Железнодорожный, Советский, Кировский и Октябрьский районы. Министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная уточнила, что в результате аварии без отопления остались 1375 жилых домов и социальных объектов.Работы по устранению аварии планируется завершить в течение сегодняшнего дня, 15 декабря. Жителям рекомендуется следить за обновлениями информации от Ростовских тепловых сетей.Прокуратура Ростовской области контролирует восстановление прав жителей Ростова-на-Дону, оставшихся без теплоснабжения. На контроле ведомства находятся вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков возобновления подачи теплоснабжения.