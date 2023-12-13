Фото: Аксай город.

В Аксае на месте упавшей опоры ЛЭП установили новую. Рабочие на месте занимаются монтажом проводов.Погодные условия замедляют ведущиеся работы. Ледяной дождь все еще идет в регионе.Упавшая линия питает подстанцию АС-2. От нее запитаны микрорайоны «Военный городок», «Берданосовка», «Поле Чудес», «Алексеево», нижняя часть города (от Платова/Гагарина и ниже), часть поселка Российского.Напомним, около полудня 12 декабря на улице Чапаева из-за порывов ветра рухнула опора ЛЭП. Без света остались тысячи аксайчан, а также жителей Ростова и Аксайского района.Губернатор Ростовской области ранее сообщил, что в Аксае и Аксайском районе введен режим ЧС, а в Ростове - режим повышенной готовности. Аварийные бригады уже вторые сутки работают над устранением аварий в разных точках. В некоторых населенных пунктах по-прежнему нет электричества и отопления.