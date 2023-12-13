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В Аксае на месте упавшей опоры ЛЭП установили новую

В Аксае на месте упавшей опоры ЛЭП установили новую
В Аксае на месте упавшей опоры ЛЭП установили новую. Рабочие на месте занимаются монтажом проводов.

Погодные условия замедляют ведущиеся работы. Ледяной дождь все еще идет в регионе.

Упавшая линия питает подстанцию АС-2. От нее запитаны микрорайоны «Военный городок», «Берданосовка», «Поле Чудес», «Алексеево», нижняя часть города (от Платова/Гагарина и ниже), часть поселка Российского.

Напомним, около полудня 12 декабря на улице Чапаева из-за порывов ветра рухнула опора ЛЭП. Без света остались тысячи аксайчан, а также жителей Ростова и Аксайского района.

Губернатор Ростовской области ранее сообщил, что в Аксае и Аксайском районе введен режим ЧС, а в Ростове - режим повышенной готовности. Аварийные бригады уже вторые сутки работают над устранением аварий в разных точках. В некоторых населенных пунктах по-прежнему нет электричества и отопления.
Фото: Аксай город.
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