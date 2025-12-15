Большую часть рабочей недели в Ростове будут морозы
В Ростове почти всю рабочую неделю будут морозы. Прогноз составили синоптики портала Gismeteo.
По данным специалистов, понедельник будет одним из самых холодных дней недели. Ни разу 15 декабря температура не поднимется выше -2 градусов. Ночью будет -4 градуса, утром и вечером -3, и только днем ростовчане могут рассчитывать на -2. Кроме того, ближе к ночи пойдет влажный снег.
Снегопад продлится до 16 декабря, вторника, и закончится чуть заполночь. Температура будет колебаться от -3 градусов до -4. Все утро ростовчан ожидает туман, который разойдется к полудню. Примерно к обеду погода прояснится, разойдутся тучи, и солнце прогреет воздух до -1 градуса. Вечером температура опустится до -3.
В среду, 17 декабря, синоптики обещают температуры от -3 до -4 градусов ночью. Утром ожидается -2, а днем — 0 градусов. Такая температура сохранится до следующего дня.
Ночью в четверг, 18 декабря, сначала будет 0 градусов, а затем температура опустится до -1. Утром столбики термометров вернутся к 0, а днем покажут +2. Вечером будет +1 градус.
Последний рабочий день, пятница, ожидается теплее относительно начала недели. Ночью и утром будет держаться +1, днем — +2, а вечером — 0 градусов.