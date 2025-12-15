Большую часть рабочей недели в Ростове будут морозы

Фото: Rostov.ru

В Ростове почти всю рабочую неделю будут морозы. Прогноз составили синоптики портала Gismeteo.По данным специалистов, понедельник будет одним из самых холодных дней недели. Ни разу 15 декабря температура не поднимется выше -2 градусов. Ночью будет -4 градуса, утром и вечером -3, и только днем ростовчане могут рассчитывать на -2. Кроме того, ближе к ночи пойдет влажный снег.Снегопад продлится до 16 декабря, вторника, и закончится чуть заполночь. Температура будет колебаться от -3 градусов до -4. Все утро ростовчан ожидает туман, который разойдется к полудню. Примерно к обеду погода прояснится, разойдутся тучи, и солнце прогреет воздух до -1 градуса. Вечером температура опустится до -3.В среду, 17 декабря, синоптики обещают температуры от -3 до -4 градусов ночью. Утром ожидается -2, а днем — 0 градусов. Такая температура сохранится до следующего дня.Ночью в четверг, 18 декабря, сначала будет 0 градусов, а затем температура опустится до -1. Утром столбики термометров вернутся к 0, а днем покажут +2. Вечером будет +1 градус.Последний рабочий день, пятница, ожидается теплее относительно начала недели. Ночью и утром будет держаться +1, днем — +2, а вечером — 0 градусов.