В Ростовской области за сутки 14 декабря случилось восемь пожаров


В Ростовской области в течение суток 14 декабря произошло восемь техногенных пожаров. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В одном из пожаров погиб человек — 63-летняя женщина из хутора Верхняковского в Верхнедонском районе. Из-за неосторожного обращения с зажженной сигаретой на участке загорелась летняя кухня. К сожалению, женщина была внутри. Она не успела выбраться и погибла от отравления продуктами сгорания.

Кроме того, спасателей привлекали к помощи в четырех случаях ДТП. За сутки задействовали 96 спасателей и 24 единицы техники.
Фото: МЧС РО
