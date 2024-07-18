Фото: Россельхозцентр

В Ростовской области из-за аномальной жары может активизироваться паутинный клещ. Информацию об этом сообщили в региональном Россельхозцентре 18 июля.В регионе уже несколько недель стоят экстремальная жара и засуха. Такие погодные условия могут способствовать размножению опасного вредителя — паутинного клеща. Этот вредитель может нанести вред более чем 40 видам растений.Вредители встречаются во всех уголках Земли, включая Антарктиду. Поэтому огородники из разных регионов часто сталкиваются с паутинным клещом, который быстро распространяется.Этот паразит очень неприхотлив и может питаться различными растениями: комнатными, сельскохозяйственными и декоративными.На первых порах на растениях можно обнаружить белые точки. Затем клещи начинают активно вредить растениям. Если клещей слишком много, то сначала листья желтеют, затем засыхают и опадают.Важно регулярно осматривать посадки овощей и подсолнечника, чтобы своевременно обнаружить клещей. Если вредитель обнаружен, следует принять меры защиты: в засушливую погоду опрыскивать растения, регулярно удалять сорняки и использовать растения, отпугивающие клещей (например, горчицу, бархатцы или чеснок). Однако в случае сильного заражения эти методы могут оказаться недостаточно эффективными.Паутинный клещ — это не насекомое, а паукообразное. Поэтому средства, предназначенные для борьбы с насекомыми, не помогут в борьбе с ним. Если профилактика не дала результатов, необходимо срочно обработать растения специальными средствами. При массовом заражении могут потребоваться более сильные препараты, например, пестициды и агрохимикаты. Однако перед их применением нужно предупредить пчеловодов о предстоящих работах.