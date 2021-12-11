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Ростовской области угрожает нашествие мышей

Ростовской области угрожает нашествие мышей

Ростовской области в период зимы грозит нашествие мышей. О росте популяции сообщили в Россельхознадзоре.

Повышенное размножение грызунов вызвано очень теплой и дождливой осенью. С начала сентября в регионе обследовано 487,3 тысячи гектаров, из которых мыши были выявлены на 27,4 тысячи гектаров. Владельцев сельскохозяйственных угодий предупреждают, что им стоит позаботиться о своем урожае, иначе он может быть уничтожен.

В среднем встречается по шесть жилых нор грызунов на один гектар земли, но, например, в Заветинском районе их больше всего — на участке в 50 гектаров на каждом расположено по 99 нор. Существует реальная угроза урожаю, поэтому территории обрабатывают специальными средствами.

Отмечается, что в этом году из-за теплой погоды также активно развиваются и другие вредители озимых культур. Среди упомянутых - хлебная жужелица, зимний зерновой клещ и корневые гнили. Больше всего этих паразитов выявлено на юге и юго-востоке Ростовской области.
Фото:istockphoto.com
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