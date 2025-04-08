В Ростовской области ухудшились погодные условия на дорогах из-за дождя

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Водителей Ростовской области предупреждают о сложных погодных условиях на дорогах. Госавтоинспекция рекомендует быть особенно осторожными.Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни и грозы с градом на юге и востоке области утром 8 апреля. Также ожидается усиление ветра до 20-22 м/с.Водителям советуют соблюдать ПДД, снижать скорость и парковать машины вдали от опор ЛЭП. Пешеходам рекомендуется избегать незакрепленных конструкций и старых деревьев, а лучше оставаться дома.