В Ростовской области учреждение по лесному надзору закупит автомобили на 5,3 млн

Фото: ростов.ру

В Ростовской области ведомство по лесному надзору закупит два автомобиля на 5,3 миллиона рублей. Об этом стало известно из документации на сайте госзакупок.В декабре 2023 года правительство создало государственное бюджетное учреждение «Управление агролесомелиорацией». Его задача — сохранять и расширять лесополосы в регионе.Ведомство ищет подрядчика, который предоставит две легковые машины. Для этого из бюджета ГБУ «Управление агролесомелиорацией» выделено 5,3 миллиона рублей.Вероятно, автомобили понадобились для того, чтобы осматривать лесополосы в регионе. Транспорт должен соответствовать определённым требованиям: иметь подушки безопасности, вмещать до пяти человек, быть оснащённым дисплеем с экраном и многим другим. Также важно, чтобы машина была кроссовером.Потенциальные участники конкурса должны предоставить документы до 1 августа. Уже 5 августа учреждение объявит победителя. После подписания документов подрядчик должен предоставить транспортное средство в течение 14 дней. Также на него должна быть предоставлена гарантия на два года или пробег в 50 тысяч километров.