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В Ростовской области учреждение по лесному надзору закупит автомобили на 5,3 млн

В Ростовской области учреждение по лесному надзору закупит автомобили на 5,3 млн
В Ростовской области ведомство по лесному надзору закупит два автомобиля на 5,3 миллиона рублей. Об этом стало известно из документации на сайте госзакупок.

В декабре 2023 года правительство создало государственное бюджетное учреждение «Управление агролесомелиорацией». Его задача — сохранять и расширять лесополосы в регионе.

Ведомство ищет подрядчика, который предоставит две легковые машины. Для этого из бюджета ГБУ «Управление агролесомелиорацией» выделено 5,3 миллиона рублей.

Вероятно, автомобили понадобились для того, чтобы осматривать лесополосы в регионе. Транспорт должен соответствовать определённым требованиям: иметь подушки безопасности, вмещать до пяти человек, быть оснащённым дисплеем с экраном и многим другим. Также важно, чтобы машина была кроссовером.

Потенциальные участники конкурса должны предоставить документы до 1 августа. Уже 5 августа учреждение объявит победителя. После подписания документов подрядчик должен предоставить транспортное средство в течение 14 дней. Также на него должна быть предоставлена гарантия на два года или пробег в 50 тысяч километров.
Фото: ростов.ру
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