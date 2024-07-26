В Ростовской области учреждение по лесному надзору закупит автомобили на 5,3 млн
В Ростовской области ведомство по лесному надзору закупит два автомобиля на 5,3 миллиона рублей. Об этом стало известно из документации на сайте госзакупок.
В декабре 2023 года правительство создало государственное бюджетное учреждение «Управление агролесомелиорацией». Его задача — сохранять и расширять лесополосы в регионе.
Ведомство ищет подрядчика, который предоставит две легковые машины. Для этого из бюджета ГБУ «Управление агролесомелиорацией» выделено 5,3 миллиона рублей.
Вероятно, автомобили понадобились для того, чтобы осматривать лесополосы в регионе. Транспорт должен соответствовать определённым требованиям: иметь подушки безопасности, вмещать до пяти человек, быть оснащённым дисплеем с экраном и многим другим. Также важно, чтобы машина была кроссовером.
Потенциальные участники конкурса должны предоставить документы до 1 августа. Уже 5 августа учреждение объявит победителя. После подписания документов подрядчик должен предоставить транспортное средство в течение 14 дней. Также на него должна быть предоставлена гарантия на два года или пробег в 50 тысяч километров.