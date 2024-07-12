ГУФСИН по Ростовской области закупит 30 тонн солений для заключенных

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ГУФСИН по Ростовской области закупит 30 тонн соленых томатов и огурцов для заключенных. Соответствующая документация появилась на сайте госзакупок 12 июля.Согласно договору, подрядчик обязан будет доставить 15 тонн соленых томатов и столько же огурцов. Предварительно, ему нужно будет уведомить управление за два дня до доставки. Перед завершением сделки овощи проверит комиссия из пяти человек в течение пяти рабочих дней.Подрядчик также ответственен за качество и срок годности. Продукты должны быть расфасованы в бочки вместительностью до 50 килограмм.На закупку 30 тонн солений из федерального бюджета страны выделили 2,5 миллиона рублей. Чтобы принять участие в тендере, желающим нужно подать документы до 22 июля.ГУФСИН часто закупает продукты через подрядчиков. Так, в прошлом году управление искало подрядчика, который доставит картошку. Тогда на это выделили 2 миллиона рублей.