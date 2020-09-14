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В Ростове училище олимпийского резерва закупит одноразовые маски почти на два миллиона рублей

В Ростове училище олимпийского резерва закупит одноразовые маски почти на два миллиона рублей
Ростовское областное училище олимпийского резерва ищет подрядчика, который проспонсирует колледж одноразовыми масками и перчатками. Сумма договора - порядка двух миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок 14 сентября.

Образовательное учреждение Ростовской области готово потратить 1 717 200 рублей на средства индивидуальной защиты для спортсменов.
- Поставщик, который выиграет аукцион, должен предоставить колледжу олимпийского резерва 97 200 одноразовых масок и 32 400 пар перчаток, - говорится в документах.

Планируется, что подрядчик выполнит условия договора в течение 15 дней после заключения контракта.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки до 22 сентября. Спустя пару дней спортивное училище подведёт итоги и выберет победителя.

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