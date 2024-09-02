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В Ростовской области ученые нашли зубы древних акул

В Ростовской области ученые нашли зубы древних акул
В Ростовской области ученые обнаружили зубы предков мегалодона, которым около 47 млн лет. Раскопками на территории региона занимались палеонтологи СГУ в составе отечественного исследовательского коллектива.

По словам доцента кафедры исторической геологии и палеонтологии Евгения Попова, крупные зубы принадлежат предкам мегалодона. Они являются самыми большими хищниками в истории планеты. Длина тела древних акул – более 15 метров. По данным исследования, морские обитатели жили около 41-47 млн лет назад.

- Полученные данные позволят точнее прогнозировать изменения в животном мире при следующих климатических колебаниях, - добавил специалист.

Добавим, что зубы рыб и скатов начали находить еще около двух десятилетий назад в карьерах Морозовского района Ростовской области. Однако к изучению находок приступили только сейчас.
Фото: СГУ имени Н.Г. Чернышевского.
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