В Ростовской области ученые нашли зубы древних акул

Фото: СГУ имени Н.Г. Чернышевского.

В Ростовской области ученые обнаружили зубы предков мегалодона, которым около 47 млн лет. Раскопками на территории региона занимались палеонтологи СГУ в составе отечественного исследовательского коллектива.По словам доцента кафедры исторической геологии и палеонтологии Евгения Попова, крупные зубы принадлежат предкам мегалодона. Они являются самыми большими хищниками в истории планеты. Длина тела древних акул – более 15 метров. По данным исследования, морские обитатели жили около 41-47 млн лет назад.- Полученные данные позволят точнее прогнозировать изменения в животном мире при следующих климатических колебаниях, - добавил специалист.Добавим, что зубы рыб и скатов начали находить еще около двух десятилетий назад в карьерах Морозовского района Ростовской области. Однако к изучению находок приступили только сейчас.