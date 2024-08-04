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В Ростовской области у берегов Таганрогского залива заметили рожающих дельфинов

В Ростовской области у берегов Таганрогского залива заметили рожающих дельфинов
В Ростовской области у берегов Таганрогского залива заметили стаю дельфинов. Млекопитающие приплыли на мелководье к хутору Рожок Неклиновского района, чтобы произвести на свет потомство. Кадры стали распространять по соцсетям 3 августа.

Во время процесса из воды в поисках первого глотка воздуха начали массово выпрыгивать новорождённые дельфины. Все это происходило на глазах десятка людей, которые отдыхали на пляже.

Дельфинов, обитающих в Азовском море, называют «черноморскими морскими свиньями». В акватории они проводят практически весь год. Лишь зимой млекопитающие перебираются в Черное море.
Фото: Эти забавные животные
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