В Ростовской области у берегов Таганрогского залива заметили рожающих дельфинов

Фото: Эти забавные животные

В Ростовской области у берегов Таганрогского залива заметили стаю дельфинов. Млекопитающие приплыли на мелководье к хутору Рожок Неклиновского района, чтобы произвести на свет потомство. Кадры стали распространять по соцсетям 3 августа.Во время процесса из воды в поисках первого глотка воздуха начали массово выпрыгивать новорождённые дельфины. Все это происходило на глазах десятка людей, которые отдыхали на пляже.Дельфинов, обитающих в Азовском море, называют «черноморскими морскими свиньями». В акватории они проводят практически весь год. Лишь зимой млекопитающие перебираются в Черное море.