В Ростове-на-Дону изменена схема движения двух пригородных маршрутов № 112Б и №170

Фото: DonDay

В Ростове изменят схему движения двух пригородных маршрутов. Об этом рассказали в департаменте транспорта.Автобус №112Б начнет курсировать в 7:00, 9:30, 12:00, 14:30, 17:00. Уже на площадь Космонавтов он прибудет в 8:00, 10:30, 13:00, 16:00, 18:00. Маршрут включает остановки на площади Королёва, у ТЦ «Ашан», а также в районе СНТ «Исток».Так выглядит новая схема движения транспорта: Лелюшенко,. Армянская, пр-кт. Королева, пр-кт. Космонавтов, Орбитальная, Беляева, поселок Верхнетемерницкий, Обсерваторная, а/д 60 ОП РЗ 60К-59, поселок Темерницкий, улица Сосновая, поселок Темерницкий, улица Московская и Хорошая.Маршрут №170 («Гайдары — Ростов-на-Дону») скорректирован со 2 марта. Автобусы больше не заезжают в Ореховую рощу и Ясную Поляну, куда с 3 марта будет запущен маршрут №112 Б.