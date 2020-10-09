Дебиторскую задолженность донского маслоперерабатывающего завода продают за 1 миллиард

Дебиторская задолженность Глубокинского завода Ростовской области выставлена на торги. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.На торгах сформировано десять лотов на общую сумму свыше одного миллиарда рублей. Более 800 тысяч заводу задолжали ООО «Абрикос», ООО «Радуга», учредитель организации Евгений Титов, экс-гендиректор Алексей Титов и Роман Титов, а также ООО «Русь Агро» и ООО «Трансгарант».Также на торгах продаются права требований краткосрочных долговых обязательств к ООО «Альянс Агро», ООО «Крыша» и ООО «Перспектива» на общую сумму более 200 миллионов рублей.Отметим, Глубокинский маслоперерабатывающий завод в Каменском районе Дона существует с 2006 года. Основная сфера деятельности - производство нерафинированных растительных масел. Весной 2018 года решением Арбитражного суда Ростовской области ООО «Глубокинский МПЗ» был признан банкротом. После этого в отношении завода открыли конкурсное производство.