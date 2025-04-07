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В Ростовской области стали известны даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году. Информация опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений.Выпускники, пропустившие экзамен по уважительной причине, могут пересдать его. 3 июля можно будет пересдать иностранный язык (письменная часть), русский язык, литературу, информатику, физику и химию.4 июля можно будет пересдать биологию, географию, математику (базовый и профильный уровни), иностранный язык (устная часть), историю и обществознание.В эти дни выпускники 2025 года смогут пересдать любой предмет. Теперь записаться на пересдачу можно не только в случае неудовлетворительного результата, но и для улучшения баллов. Важно отметить, что при повторной сдаче, если баллы будут ниже, учтут результат второго экзамена.