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В Ростовской области стали известны даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году

В Ростовской области стали известны даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году
В Ростовской области стали известны даты пересдачи ЕГЭ в 2025 году. Информация опубликована на сайте Федерального института педагогических измерений.  

Выпускники, пропустившие экзамен по уважительной причине, могут пересдать его. 3 июля можно будет пересдать иностранный язык (письменная часть), русский язык, литературу, информатику, физику и химию.  

4 июля можно будет пересдать биологию, географию, математику (базовый и профильный уровни), иностранный язык (устная часть), историю и обществознание.  
В эти дни выпускники 2025 года смогут пересдать любой предмет. Теперь записаться на пересдачу можно не только в случае неудовлетворительного результата, но и для улучшения баллов. Важно отметить, что при повторной сдаче, если баллы будут ниже, учтут результат второго экзамена.
Фото: Ростов ру
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