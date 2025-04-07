В Ростовской области основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая

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В Ростовской области основной период сдачи ЕГЭ стартует. В этот день выпускники будут сдавать экзамены поГрафик экзаменов на 2025 год опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений.На экзамен можно взять вспомогательный инвентарь. Например, на экзамене по биологии разрешен калькулятор, а на химии — таблица Менделеева, растворимости солей, электрохимический ряд напряжений металлов и калькулятор. На экзамене по литературе можно использовать словарь.Экзамен. На этот экзамен можно взять только линейку без справочного материала.. На физику можно взять линейку и калькулятор, а на обществознание — ничего.Экзамены. На экзамены по естественным наукам разрешен калькулятор.. На экзамене по иностранному языку можно использовать технику для воспроизведения аудио и наушники. На экзамене по информатике можно воспользоваться компьютером с установленными программами для работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами и средами программирования. Важно, чтобы техника не имела доступа в интернет.