В Ростовской области основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая
В Ростовской области основной период сдачи ЕГЭ стартует 23 мая. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по истории, литературе и химии. График экзаменов на 2025 год опубликован на сайте Федерального института педагогических измерений.
На экзамен можно взять вспомогательный инвентарь. Например, на экзамене по биологии разрешен калькулятор, а на химии — таблица Менделеева, растворимости солей, электрохимический ряд напряжений металлов и калькулятор. На экзамене по литературе можно использовать словарь.
Экзамен по математике (базовый и профильный уровни) пройдет 27 мая. На этот экзамен можно взять только линейку без справочного материала.
Русский язык все одиннадцатиклассники будут сдавать 30 мая.
Обществознание и физику школьники напишут 2 июня. На физику можно взять линейку и калькулятор, а на обществознание — ничего.
Экзамены по биологии, географии и иностранному языку (письменная часть) состоятся 5 июня. На экзамены по естественным наукам разрешен калькулятор.
10 и 11 июня пройдут устная часть экзаменов по иностранному языку и информатике. На экзамене по иностранному языку можно использовать технику для воспроизведения аудио и наушники. На экзамене по информатике можно воспользоваться компьютером с установленными программами для работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами и средами программирования. Важно, чтобы техника не имела доступа в интернет.