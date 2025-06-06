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На выходных Ростов накроет 34-градусная жара и пойдет дождь

На выходных Ростов накроет 34-градусная жара и пойдет дождь
На выходных в Ростове ожидается жаркая погода до +34 градусов и пойдет дождь. Об этом сообщили в «Гисметео».

В субботу, 7 июня, будет переменная облачность. Температура днем достигнет до +32 градусов. А ночью опустится до +20 градусов.

В воскресенье, 8 июня, ожидается небольшой дождь. К обеду воздух прогреется до +34 градусов. К вечеру столбики термометров покажут +28 градусов.

На выходных порывы ветра в городе будут достигать восьми сетров в секунду.
Фото: Дондей
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