На выходных Ростов накроет 34-градусная жара и пойдет дождь

Фото: Дондей

На выходных в Ростове ожидается жаркая погода до +34 градусов и пойдет дождь. Об этом сообщили в «Гисметео».В субботу, 7 июня, будет переменная облачность. Температура днем достигнет до +32 градусов. А ночью опустится до +20 градусов.В воскресенье, 8 июня, ожидается небольшой дождь. К обеду воздух прогреется до +34 градусов. К вечеру столбики термометров покажут +28 градусов.На выходных порывы ветра в городе будут достигать восьми сетров в секунду.