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Стадион «Ростов Арена» готовится к матчам ФК «Ростов» за 10 миллионов рублей

Стадион «Ростов Арена» готовится к матчам ФК «Ростов» за 10 миллионов рублей
Стадион «Ростов Арена» готовится к матчам ФК «Ростов» за 10 миллионов рублей. Это стало известно из тендера на сайте госзакупок.

Подрядчик будет убирать стадион за день, в день и после матчей.

Работники должны убрать крошки, мусор, лужи, грязь в санузлах и другое. Заявки на участие можно подать до 17 июня. Победитель будет объявлен в этот же день.

С подрядчиком заключат контракт на 10,4 миллиона рублей на период до конца 2025 года. Подготовка стадиона к одному матчу стоит около 700 тысяч рублей и требует работы 30-40 человек. За день уборки они могут заработать около 2 тысяч рублей.
Фото: соцсети
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