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Личинок мароккской саранчи обнаружили в полях Ростовской области на 211 гектарах

Личинок мароккской саранчи обнаружили в полях Ростовской области на 211 гектарах
Личинок мароккской саранчи обнаружили в полях Ростовской области на территории 211 гектаров. Об этом 5 июня рассказали на сайте Россельхозцентра.

С начала марта специалисты Ростовской области готовились к появлению саранчи. Они проводили раскопки почвы в местах, где насекомое ежегодно откладывает яйца.

С 22 мая на востоке области эксперты нашли личинки мароккской саранчи.

Мароккская, или марокканская, саранча считается опасным вредителем для сельского хозяйства. Она быстро размножается и способна питаться любыми побегами и травами.

К 1 июня на территории почти 29 тысяч гектаров было зафиксировано всего 211 гектаров, которые заселены мароккской саранчой. К счастью, других видов стадных саранчовых эксперты не обнаружили.

Чтобы предотвратить распространение саранчи, они обработали все обнаруженные участки заселения. Это помогло уничтожить 90-96% зародышей.

Специалисты полагают, что увеличение численности мароккской саранчи в Ростовской области в 2025 году не прогнозируется. Но чтобы полностью остановить размножение, нужно продолжать внимательно следить за ситуацией.
Фото: Россельхозцентр
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