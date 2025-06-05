Личинок мароккской саранчи обнаружили в полях Ростовской области на 211 гектарах

Фото: Россельхозцентр

Личинок мароккской саранчи обнаружили в полях Ростовской области на территории 211 гектаров. Об этом 5 июня рассказали на сайте Россельхозцентра.С начала марта специалисты Ростовской области готовились к появлению саранчи. Они проводили раскопки почвы в местах, где насекомое ежегодно откладывает яйца.С 22 мая на востоке области эксперты нашли личинки мароккской саранчи.Мароккская, или марокканская, саранча считается опасным вредителем для сельского хозяйства. Она быстро размножается и способна питаться любыми побегами и травами.К 1 июня на территории почти 29 тысяч гектаров было зафиксировано всего 211 гектаров, которые заселены мароккской саранчой. К счастью, других видов стадных саранчовых эксперты не обнаружили.Чтобы предотвратить распространение саранчи, они обработали все обнаруженные участки заселения. Это помогло уничтожить 90-96% зародышей.Специалисты полагают, что увеличение численности мароккской саранчи в Ростовской области в 2025 году не прогнозируется. Но чтобы полностью остановить размножение, нужно продолжать внимательно следить за ситуацией.