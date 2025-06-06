В Ростовской области на трассе 66-летний мужчина пострадал в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

На трассе в Ростовской области 66-летний мужчина пострадал в аварии. ДТП случилось 5 июня около 22:20 на трассе Таганрог - Покровское.По предварительным данным, мужчина за рулем «Фольксвагена Пассата» двигался в Неклиновском районе. Он превысил скоростной режим и не справился с управлением. Автомобиль съехал на правую обочину и врезался в опору ЛЭП.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии 66-летний мужчина с травмами был доставлен в медучреждение.