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В Ростовской области на трассе 66-летний мужчина пострадал в ДТП

В Ростовской области на трассе 66-летний мужчина пострадал в ДТП
На трассе в Ростовской области 66-летний мужчина пострадал в аварии. ДТП случилось 5 июня около 22:20 на трассе Таганрог - Покровское.

По предварительным данным, мужчина за рулем «Фольксвагена Пассата» двигался в Неклиновском районе. Он превысил скоростной режим и не справился с управлением. Автомобиль съехал на правую обочину и врезался в опору ЛЭП.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате аварии 66-летний мужчина с травмами был доставлен в медучреждение.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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