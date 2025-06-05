Половина дачных маршрутов не работает в Ростовской области

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В Ростовской области с начала лета работает только половина дачных маршрутов. Из 25 возможных маршрутов сейчас доступны только 15. Об этом сообщил заместитель министра транспорта региона Христофор Ермашов 5 июня.Проблемы с дачными маршрутами возникают уже несколько лет. Дачники часто жалуются на отсутствие транспорта до своих участков.Чиновник объяснил, что предприятия не хотят работать на этих маршрутах из-за плохого состояния дорог за городом. Из-за разбитых дорог расходы на ремонт транспорта растут, что делает перевозки невыгодными.Четыре автобуса перестали ходить из-за низкой рентабельности. Но люди все равно ездят на дачи в отдаленные районы.Дачный сезон начался с 1 апреля. В начале весны дачники почти не выезжали, но с июня их количество увеличилось. Многие дачники — люди старшего возраста. Им приходится искать сложные маршруты, делать пересадки или идти пешком часть пути.