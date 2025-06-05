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В Ростове на торги выставили имущество компании ООО «Брисив»

В Ростове на торги выставили имущество компании ООО «Брисив»

В Ростове-на-Дону объявлены торги по продаже активов ООО «Брисив» общей стоимостью 1,7 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Предлагается к реализации комплекс, состоящий из шести строений различного назначения и пяти земельных наделов. В частности, на продажу выставлены: фруктовое хранилище, жилое здание типа общежития, производственный цех, складское помещение, торговая точка и еще одно нежилое здание. Объекты недвижимости и земельные участки расположены в хуторе Ароматном Верхнедонского района.

Кроме того, на аукцион выставлена дебиторская задолженность предприятия в размере 1,4 млн рублей.

Компания «Брисив», зарегистрированная в Ростове в сентябре 2014 года, специализировалась на оптовой продаже сельскохозяйственной техники, оборудования и инструментов. В апреле 2021 года организация была признана несостоятельной (банкротом).
Фото: Яндекс.Карты
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