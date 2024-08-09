В Ростовской области спасатели помогли ребенку, у которого нога застряла в велосипеде

Фото: ПСС ВВ ТМ.

В Ростовской области спасатели помогли школьнику, у которого нога застряла в велосипеде. Инцидент произошел в поселке Веселовском 7 августа.В тот день мальчик катался на двухколесном транспорте. В какой-то момент он попал лодыжкой между педалями и рамой. Ребенок попытался вытащить ногу, но не смог. Помочь не удалось и взрослым. Тогда они вызвали специалистов.— Чтобы деблокировать конечность, понадобился гидравлический инструмент, — прокомментировали в поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море.Лодыжку освободили, а мальчика передали медикам.