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В Ростовской области спасатели помогли ребенку, у которого нога застряла в велосипеде

В Ростовской области спасатели помогли ребенку, у которого нога застряла в велосипеде
В Ростовской области спасатели помогли школьнику, у которого нога застряла в велосипеде. Инцидент произошел в поселке Веселовском 7 августа.

В тот день мальчик катался на двухколесном транспорте. В какой-то момент он попал лодыжкой между педалями и рамой. Ребенок попытался вытащить ногу, но не смог. Помочь не удалось и взрослым. Тогда они вызвали специалистов.

— Чтобы деблокировать конечность, понадобился гидравлический инструмент, — прокомментировали в поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море.

Лодыжку освободили, а мальчика передали медикам.
Фото: ПСС ВВ ТМ.
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