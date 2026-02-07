Новости
Пострадавшая при атаке БПЛА на Батайск 19-летняя девушка умерла в больнице

Пострадавшая при атаке БПЛА на Батайск 19-летняя девушка умерла в больнице. Трагичная новость стала известна 7 февраля.

Дарья Н. получила серьезные повреждения во время атаки беспилотников на Ростовскую область ночью 18 декабря. На дом ее семьи упали обломки дрона. В результате происшествия мать девушки погибла.

Дарья была госпитализирована с тяжелыми ожогами. Врачи ввели девушку в искусственную медикаментозную кому. На протяжении долгого времени она находилась в больнице, ее состояние оценивалось как тяжелое с осторожной положительной динамикой.

На этой неделе батайчанке внезапно стало хуже. На фоне обширных ожогов у нее развились пневмония и сепсис. Пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Но, несмотря на усилия врачей, спасти ей жизнь не удалось.

Похороны Дарьи Н. пройдут 9 февраля. Ее гроб закопают рядом с могилой матери.
Фото: Соцсети
