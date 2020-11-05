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В Ростовской области открылась охота на лисицу и енотовидную собаку

В Ростовской области открылась охота на лисицу и енотовидную собаку
Охота на енотовидную собаку и лисицу открылась в Ростовской области. Об этом рассказали в правительстве Ростовской области.

С 7 ноября по второе воскресенье января в донском регионе можно охотиться на зайца-русака. Если в октябре, когда была открыта охота на этот вид животного, стрелять в него было нельзя, то сейчас охота из огнестрельного оружия стала возможной. Также с 7 ноября по 29 февраля возможна охота на енотовидную собаку, лисицу и корсака.

Охотник должен иметь специальное разрешение, а после добычи записывать в охотничий билет данные о том, сколько дичи было добыто.

Напомним, до 31 декабря продолжается сезон охоты на фазана, водоплавающую дичь, серую куропатку, вальдшнепа и серую ворону.

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