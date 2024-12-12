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В Ростовской области сняли карантин по птичьему гриппу. Он действовал на протяжении двух месяцев на территории Октябрьского района. Официальный документ опубликовали на портале правовой информации 12 декабря.В начале октября в хуторе Ягодинка стали массово умирать утки. Сотрудники ветеринарной службы провели экспертизу и выяснили, что у пернатых был птичий грипп. Чтобы вирус не распространялся, ввели карантинную зону в радиусе пяти километров. Под ограничения попали хутор Красный Луч, поселки Новощербаков и Заозерье.В зону действия карантина нельзя было ввозить и вывозить птиц, а также убивать их, изготавливая продукты питания, и т. д. После проведения ветеринарных мероприятий ограничения сняли.Высокопатогенный птичий грипп – острая контагиозная вирусная инфекция. Она опасна не только для пернатых, но и для людей. У инфицированного человека может развиться тяжелая пневмония.