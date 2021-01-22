В Неклиновском районе сняли карантин по птичьему гриппу

В Неклиновском районе Ростовской области сняли карантин по птичьему гриппу. О завершении карантинного периода сообщили на Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.Напомним, в зону временной изоляции вошла отдельная территория станицы Морской Приморского сельского поселения. Там был зафиксирован эпизоотический очаг. С октября 2020 года там действовал карантин.Первым местом, где был выявлен птичий грипп, стала «Птицефабрика Таганрогская». Чтобы предотвратить распространение инфекции, на территории фабрики, а также на других птицефермах и в угодьях был введен карантин. Вся птица, которая могла быть заражена, пошла на убой.