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В Неклиновском районе сняли карантин по птичьему гриппу

В Неклиновском районе сняли карантин по птичьему гриппу
В Неклиновском районе Ростовской области сняли карантин по птичьему гриппу. О завершении карантинного периода сообщили на Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

Напомним, в зону временной изоляции вошла отдельная территория станицы Морской Приморского сельского поселения. Там был зафиксирован эпизоотический очаг. С октября 2020 года там действовал карантин.

Первым местом, где был выявлен птичий грипп, стала «Птицефабрика Таганрогская». Чтобы предотвратить распространение инфекции, на территории фабрики, а также на других птицефермах и в угодьях был введен карантин. Вся птица, которая могла быть заражена, пошла на убой.

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