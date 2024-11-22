В Ростовской области случились два пожара из-за неисправного печного отопления

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростовской области из-за неисправного печного отопления случились два пожара. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Первый пожар случился 20 ноября в хуторе Антиповском. Огонь вспыхнул около 20:40 на улице Школьной, 43. Причиной стала неисправность в кирпичной печи на твердом топливе. Хозяин увидел, как она загорелась, и позвонил в МЧС. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Огонь удалось потушить на площади 1 квадратный метр.Еще одно происшествие случилось в станице Кочетовской. Около 10:00 на улице 15-й, 7 загорелась летняя кухня. На место очевидцы вызвали сотрудников МЧС. В тушении задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах. Пламя удалось ликвидировать на площади 12 квадратных метров.Спасатели потушили оба пожара в течение получаса.