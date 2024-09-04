В Ростовской области из-за неисправной печки сгорела баня

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Чертково Ростовской области в частном доме сгорела баня. Пожар разгорелся ночью третьего сентября на улице Заводской.По предварительным данным, хозяин пошел ночью топить баню, но вдруг почувствовал запах дыма. Он понял, что начался пожар, и вызвал сотрудников МЧС. Спустя пару минут огонь уже полыхал на площади 15 квадратов.Для тушения задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что пожар случился из-за неисправного печного отопления.