В Ростовской области скончались еще 28 пациентов ковидных госпиталей

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 28 человек. По данным на 8 сентября, это 18 женщин в возрасте от 58 до 86 лет и 10 мужчин - от 56 до 95 лет. Как сообщили в региональном правительстве, все они страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - сахарный диабет, астма, гипертония, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких.Увеличилось и число инфицированных. За минувшие 24 часа положительные результаты тестов на COVID-19 получил 471 житель области. Общее количество зараженных достигло 128 224 человек. Из них 6 209 не смогли побороть опасный вирус.