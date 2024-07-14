В Ростовской области сфотографировали необычные серебристые облака
Накануне вечером заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин отправился в Кагальницкий район, чтобы понаблюдать за космическими объектами. Там же его внимание привлекли серебристые облака.
- Они представляют собой самые высокие облачные образования в атмосфере Земли, возникающие на высоте от 75 до 95 километров. Для сравнения: обычные дождевые облака располагаются, как правило, на высоте не более 5 километров, а перистые едва достигают 10 километров, — поделился с DonDay.ru Николай Дёмин.
По его словам, точный механизм формирования серебристых облаков пока не установлен. Предположительно, их появление может быть связано с кристаллизацией льда на частицах метеорной пыли в верхних слоях земной атмосферы.
Фотографии необычного атмосферного явления поразили пользователей сети. Люди восхищаются снимками и оставляют массу хвалебных комментариев.
- Если картинка так завораживает, трудно представить, какую красоту можно увидеть, став очевидцем этого, — написала пользователь сети.
Отметим, что последний раз серебристые облака в Ростовской области наблюдали в 2020 году.