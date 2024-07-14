В Ростовской области сфотографировали необычные серебристые облака

Фото: Николай Дёмин.

Жители Ростовской области 13 июля стали свидетелями серебристых облаков. Это необычное атмосферное явление, которое довольно редко можно увидеть на юге России.Накануне вечером заведующий астрономической обсерваторией парка Горького Николай Дёмин отправился в Кагальницкий район, чтобы понаблюдать за космическими объектами. Там же его внимание привлекли серебристые облака.- Они представляют собой самые высокие облачные образования в атмосфере Земли, возникающие на высоте от 75 до 95 километров. Для сравнения: обычные дождевые облака располагаются, как правило, на высоте не более 5 километров, а перистые едва достигают 10 километров, — поделился с DonDay.ru Николай Дёмин.По его словам, точный механизм формирования серебристых облаков пока не установлен. Предположительно, их появление может быть связано с кристаллизацией льда на частицах метеорной пыли в верхних слоях земной атмосферы.Фотографии необычного атмосферного явления поразили пользователей сети. Люди восхищаются снимками и оставляют массу хвалебных комментариев.- Если картинка так завораживает, трудно представить, какую красоту можно увидеть, став очевидцем этого, — написала пользователь сети.Отметим, что последний раз серебристые облака в Ростовской области наблюдали в 2020 году.