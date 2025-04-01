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В Ростовской области семеро парней пытались дать взятку, чтобы откосить от армии

В Ростовской области семеро парней пытались дать взятку, чтобы откосить от армии
В Ростовской области семеро молодых людей пытались избежать призыва в армию, предложив взятку. Об этом сообщил Павел Дмитриенко, временно исполняющий обязанности военного прокурора Ростова, на пресс-конференции.

В ходе осеннего призыва семеро молодых людей вступили в сговор, чтобы избежать службы в армии. Они пытались дать взятку, но их попытка не увенчалась успехом. В настоящее время проводится расследование.

Павел Дмитриенко отметил, что некоторые из подозреваемых предлагали взятку лично, а другие выступали в качестве посредников. Он также подчеркнул, что раньше родители и близкие пытались как-то помочь молодым людям избежать службы в армии. Сейчас они пытаются сделать это самостоятельно.

Молодые люди в возрасте от 22 до 24 лет находятся под следствием. Все они являются индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере IT и торговли. Вместо того чтобы отслужить в армии один год, они могут получить срок до двух лет лишения свободы.
Фото: Ростов ру
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