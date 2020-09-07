В Ростове 29-летний мужчина пытался дать взятку сотруднику ГУФСИН

В Ростове-на-Дону 29-летний мужчина,, чтобы видеться со своей женой, пытался дать взятку сотруднику ГУФСИН. Происшествие случилось 8 сентября, сообщил собственный источник Rostov.ru.Как стало известно, 29-летнюю ростовчанку отправили под домашний арест за преступление в сфере экономики. Зная о том, что она не должна видеться с родственниками, супруг девушки решил договориться с инспектором ГУФСИН. Он предложил сотруднику десять тысяч рублей за то, чтобы он беспрепятственно мог видеться с ней.Инспектор сообщил об этом в правоохранительные органы, а во время передачи денег мужчину задержали.- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки", - добавили в прокуратуре Кировского района Ростова-на-Дону. - Расследование было взято на контроль прокуратуры района.