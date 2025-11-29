Новости
Сводка происшествий в Ростовской области за сутки: пять пожаров и шесть аварий

В Ростовской области за сутки 28 ноября потушили пять техногенных пожаров, сообщили в региональном управлении МЧС.

На месте работали более ста специалистов и 25 единиц техники. Также они приезжали на места шести ДТП.

29 ноября ожидается сухая погода.
Фото: МЧС РО.
