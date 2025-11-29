Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Миллеровском районе упавший БПЛА повредил частный дом

В Миллеровском районе упавший БПЛА повредил частный дом
В Миллеровском районе Ростовской области упавший БПЛА повредил частный дом. Происшествие случилось в ночь на 29 ноября в хуторе Журавка.

По данным главы региона Юрия Слюсаря,в результате падения дрона на частный дом была разрушена кровля. В настоящий момент ожидают специалистов-взрывотехников для обезвреживания опасного объекта.

Предварительно в ЧП никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что атаку БПЛА отразили в пяти муниципалитетах минувшей ночью.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.