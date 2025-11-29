В Миллеровском районе упавший БПЛА повредил частный дом
В Миллеровском районе Ростовской области упавший БПЛА повредил частный дом. Происшествие случилось в ночь на 29 ноября в хуторе Журавка.
По данным главы региона Юрия Слюсаря,в результате падения дрона на частный дом была разрушена кровля. В настоящий момент ожидают специалистов-взрывотехников для обезвреживания опасного объекта.
Предварительно в ЧП никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что атаку БПЛА отразили в пяти муниципалитетах минувшей ночью.