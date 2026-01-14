В Ростовской области с торгов по сниженной цене не могут продать кирпичный завод

Фото: Яндекс.Карты

Активы АО "Глубокинский кирпичный завод" в Ростовской области в третий раз выставлены на торги, на этот раз по сниженной цене. Информация о новых торгах опубликована на сайте Торги России.Предприятие, зарегистрированное в 1992 году, включает в себя производственные помещения, такие как склады, мастерские, здание котельной, а также земельные участки. Ранее имущество завода уже дважды выставлялось на торги, однако аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.На этот раз производственный комплекс предлагается приобрести за 178,9 миллиона рублей. Первоначальная цена на первых торгах составляла 208 миллионов рублей, позже она была снижена до 187,2 миллиона рублей. Однако, несмотря на снижение, покупателя так и не нашлось.Прием заявок на участие в аукционе продлится до 20 марта 2026 года.