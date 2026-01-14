Новости
Стала известно личность погибшего при атаки БПЛА в Ростове

В ночь на 14 января в Ростове при атаке беспилотника погиб человек. Им оказался Сергей Г., воспитанник ростовской Федерации Киокушинкай Каратэ-до.

Сергей жил с женой Александрой и сыном Дмитрием в микрорайоне Левенцовский. Сергей занимался с сыном и прививал ему интерес к спорту. Друзья семьи отзываются о Сергее положительно, отмечая его готовность помочь.

В ночь на старый Новый год на Ростов обрушились беспилотники. В результате атаки повреждена многоэтажка, в которой жил Сергей с семьёй. Осколки дронов вызвали пожары в квартирах. Глава семьи спас сына и жену, но сам погиб от полученных ранений. Александра пострадала от ожогов и сейчас находится в больнице.

За ночь было уничтожено 25 беспилотников в десяти городах и районах Ростовской области.
Фото: соцсети
