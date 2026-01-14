Ростов получит два земельных участка для строительства объектов социальной инфраструктуры

Фото: Donday

Городская Дума Ростова-на-Дону приняла решение о передаче двух земельных участков из федеральной собственности в муниципальную. Соответствующее решение было утверждено 14 января на 5-ом внеочередном заседании городской Думы.Один из участков, площадью свыше трех тысяч квадратных метров, расположен в Пролетарском районе города по улице 35-я Линия. В планах – строительство на данной территории нового детского сада, что позволит увеличить количество мест в дошкольных учреждениях района.Второй участок, площадью около 10 тысяч квадратных метров, находится на проспекте Шолохова. Здесь рассматривается возможность возведения здания административного управления или многофункционального центра (МФЦ), что значительно улучшит доступность государственных услуг для жителей города.