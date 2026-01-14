Новости
ФИФА наложила трансферный бан на ФК «Ростов»

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила футбольному клубу «Ростов» регистрировать новых игроков в течение следующих трех трансферных окон. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

Запрет вступил в силу 13 января и распространяется на летнее и зимнее трансферные окна 2026 года, а также на летнее окно 2027 года. Причины, по которым ФИФА приняла такое решение в отношении «Ростов», остаются неизвестными. Клуб пока не прокомментировал ситуацию.

После 18 туров команда Джонатана Альбы занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ), имея в своем активе 21 очко.
Фото: Соцсети
