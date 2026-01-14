Новости
В Ростове-на-Дону новый начальник полиции – назначение получил Иван Цыганков

Новым начальником полиции Ростова-на-Дону стал Иван Цыганков. об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

На должность заместителя начальника Управления – начальника полиции назначен Иван Цыганков, ранее возглавлявший Межмуниципальный отдел МВД России "Азовский".

Иван Цыганков – коренной ростовчанин, начавший свой профессиональный путь в органах внутренних дел в 2005 году. За годы службы он прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска Ленинского района до руководящих должностей в различных территориальных подразделениях области.
Фото: ГУ МВД Ростовской области
