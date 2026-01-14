В Ростове предлагают услуги по уборке снега за 400 рублей

Фото: Avito

В Ростове после январских снегопадов многим пришлось думать, как расчистить завалы. Кто-то берется за лопату сам, а кто-то ищет помощь. В сети появилось множество объявлений от тех, кто готов взять эту работу на себя. «Портрет услуги» составил Donday.Цены на классическую ручную уборку снега начинаются от 100 рублей. Кто-то из исполнителей берет 600 рублей в час, но готов выезжать минимум на два часа, кто-то — за 500 рублей в час целой бригадой. Другие готовы убраться по тарифу 400 рублей/полчаса.Особняком стоят крупные коммерческие организации, которые предлагают несколько работников по цене от 2 000 рублей. Такую стоимость по сравнению с остальным рынком обосновывают оказанием экстренных услуг. Несколько крепких мужчин приедут на проблемный участок уже через два часа после вызова, в любое время дня и ночи, и в кратчайшие сроки избавят клиента от снега и наледи.Правда, по какой-то причине лопаты организация не выдает своим сотрудникам, и этим придется озаботиться самому.На особо тяжелые случаи или большую территорию в Ростове можно вызвать даже экскаваторы. Стоить это будет от 4 000 рублей.