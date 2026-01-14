В Ростовской области после отражения атаки БПЛА поврежден детский сад

Фото: Яндекс.Карты

В селе Стефанодар Азовского района Ростовской области взрывной волной повредило окно в детском саду "Колокольчик" во время отражения атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.Инцидент произошел сегодня, 14 января, после 14:00, когда в регионе был объявлен режим "беспилотная опасность". Благодаря оперативным действиям сил ПВО и других служб воздушная атака на Ростов и Азовский район была отражена, БПЛА уничтожены и подавлены.К счастью, никто из восьми находившихся в группе детей и персонала детского сада не пострадал. Родители своевременно забрали малышей домой.