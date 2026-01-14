- В зону ЧС попадают два многоквартирных дома: 181 квартира, где проживают 340 человек. Повреждены 27 квартир, в которых проживает 81 человек. Кроме того, повреждены 12 автомобилей, - добавил Юрий Слюсарь.

Фото: Юрий Слюсарь

Здание Таганрогского механического колледжа повреждено после атаки БПЛА. Кадры разрушений опубликовал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.Губернатор побывал на месте происшествия 14 января. В основном здании Таганрогского механического колледжа оказались разбиты окна. Студенты были переведены в другой корпус. Повреждения коснулись и жилых домов.На сегодняшний день специальная комиссия проводит оценку ущерба. Принимаются заявления от горожан на оказание материальной помощи. К восстановительным работам хотят приступить с 15 января.Напомним, что в результате атаки БПЛА ночью 13 января над донским регионом было перехвачено семь БПЛА. Помимо повреждения на земле, в этом ЧП погиб человек.