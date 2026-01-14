Новости
Здание Таганрогского механического колледжа повреждено после атаки БПЛА

Здание Таганрогского механического колледжа повреждено после атаки БПЛА. Кадры разрушений опубликовал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Губернатор побывал на месте происшествия 14 января. В основном здании Таганрогского механического колледжа оказались разбиты окна. Студенты были переведены в другой корпус. Повреждения коснулись и жилых домов.

- В зону ЧС попадают два многоквартирных дома: 181 квартира, где проживают 340 человек. Повреждены 27 квартир, в которых проживает 81 человек. Кроме того, повреждены 12 автомобилей, - добавил Юрий Слюсарь.


На сегодняшний день специальная комиссия проводит оценку ущерба. Принимаются заявления от горожан на оказание материальной помощи. К восстановительным работам хотят приступить с 15 января.

Напомним, что в результате атаки БПЛА ночью 13 января над донским регионом было перехвачено семь БПЛА. Помимо повреждения на земле, в этом ЧП погиб человек.
Фото: Юрий Слюсарь
