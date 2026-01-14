Здание Таганрогского механического колледжа повреждено после атаки БПЛА
Здание Таганрогского механического колледжа повреждено после атаки БПЛА. Кадры разрушений опубликовал глава Ростовской области Юрий Слюсарь.
Губернатор побывал на месте происшествия 14 января. В основном здании Таганрогского механического колледжа оказались разбиты окна. Студенты были переведены в другой корпус. Повреждения коснулись и жилых домов.
На сегодняшний день специальная комиссия проводит оценку ущерба. Принимаются заявления от горожан на оказание материальной помощи. К восстановительным работам хотят приступить с 15 января.
Напомним, что в результате атаки БПЛА ночью 13 января над донским регионом было перехвачено семь БПЛА. Помимо повреждения на земле, в этом ЧП погиб человек.