Фото: Дондей

Минимущество добивается признания незаконным изменений в назначении земель ростовского ипподрома. Уже второй по счету судебный процесс состоялся 14 января в Арбитражном суде Ростовской области. Спор о судьбе земельного участка ипподрома продолжается и в новом году. В конце 2025 года Минимущество подало иск против владельцев «Ипподрома Ростовского», намерено оспорить решение об изменении назначения земель, принадлежащих владельцу ипподрома.В ходе заседания представитель Минимущества попросил суд запросить в Росреестре документы на земельные участки, подтверждающие их правовую принадлежность. Однако представители ипподрома и Росреестра выступили против удовлетворения этого ходатайства.Интересно, что владелец ипподрома в декабре расширил перечень разрешённого использования земель, добавив такие виды деятельности, как хранение автотранспорта, гольф и конные прогулки.Суд потребовал от ответчика обосновать своё ходатайство, но тот не смог предоставить убедительных аргументов. Также суд не получил новые документы по делу. По ряду причин судебное заседание перенести на март.Напомним, что известие о закрытии ипподрома появилось еще в октября. Конники Дона не намерены уходить без боя и продолжаются разбирательства с владельцем территории для испытания лошадей.