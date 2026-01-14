Спустя два часа в Ростовской области объявили отбой опасности по БПЛА

Фото: РСЧС

В Ростовской области объявили отбой опасности по БПЛА. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС пришло примерно 17:00.Специальный режим был введен в донском регионе около 14:00. Жителям настоятельно рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.Через два часа экстренные службы дали отбой беспилотной опасности.Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, воздушная атака была перехвачена в Ростове и Азовском районе. В селе Стефанидинодар Азовского района взрывной волной оказалось повреждено окно в детском саду «Колокольчик». К счастью, дети и персонал в происшествии не пострадали.