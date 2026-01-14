Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Спустя два часа в Ростовской области объявили отбой опасности по БПЛА

Спустя два часа в Ростовской области объявили отбой опасности по БПЛА
В Ростовской области объявили отбой опасности по БПЛА. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС пришло примерно 17:00.

Специальный режим был введен в донском регионе около 14:00. Жителям настоятельно рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Через два часа экстренные службы дали отбой беспилотной опасности.

Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, воздушная атака была перехвачена в Ростове и Азовском районе. В селе Стефанидинодар Азовского района взрывной волной оказалось повреждено окно в детском саду «Колокольчик». К счастью, дети и персонал в происшествии не пострадали.
Фото: РСЧС
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.