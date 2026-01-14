Идрис Вагапов возглавил управление наркоконтроля ГУ МВД по Ростовской области

Фото: ГУ МВД России по Ростовской области

Полковник полиции Идрис Вагапов возглавил управление по контролю за оборотом наркотиков донского главка МВД. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Идрис Вагапов родился в 1977 году. Он уроженец города Тырныауз Кабардино-Балкарской ССР. В 1999 году окончил Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Начал службу в 2001 году с должности оперуполномоченного уголовного розыска в Ростове.Вагапов с 2009 года работал начальником криминальной милиции ОВД Октябрьского района города Ростова и занимал руководящие должности в УТ МВД России по СКФО.Он награжден медалями МВД России «За отличие в службе» I, II и III степеней.