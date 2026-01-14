В Ростовской области главврач поликлиники подозревается в получении взятки

Фото: Donday

В отношении руководителя поликлиники в Миллеровском районе Ростовской области возбудили уголовное дело по факту получения взятки. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.Следствие установило, что в ноябре 2025 года главврач получила от пациента 25 000 рублей. Взамен она пообещала в кратчайшие сроки убрать информацию о его заболевании из медицинской карты, избежав необходимости прохождения полноценного обследования в стационаре.В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ей предъявлено обвинение по статье "Получение взятки".Данная статья предусматривает серьезное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Помимо этого, суд может назначить штраф в размере до тридцатикратной суммы полученной взятки, а также лишить возможности занимать определенные должности в будущем.