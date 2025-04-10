Активы сельхозкооператива «Тихий Дон» не смогли продать на аукционе

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Активы сельскохозяйственного производственного кооператива «Тихий Дон» не смогли продать с молотка. Аукцион сорвался из-за отсутствия заявок. Информация об этом появилась на портале Единого реестра сведений о банкротстве.В начале марта на торги выставили лот стоимостью 6,6 миллионов рублей. Покупатель мог получить акции АО «Лепесток» в количестве 73 641 штуки, которыми владеет кооператив. Это 30% активов компании по выращиванию зерновых культур.СПК «Тихий Дон» был зарегистрирован в апреле 1998 года в хуторе Белогорском Шолоховского района Ростовской области. Спустя 20 лет работы предприятие признали банкротом из-за финансовых трудностей.