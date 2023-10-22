В Ростовской области снова ожидаются перебои с телерадиовещанием

Фото: Ростов.ру

Жители Ростовской области снова столкнутся с перебоями в телерадиовещании. Они будут связаны с профилактическими работами, которые пройдут с 23 по 26 октября. Об этом сообщает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.Сигнал пропадет с 11.00 до 17.00 в селах Ремонтном и Суходольном. 24 октября с 10.00 до 16.00 без ТВ и радио останутся жители Крюково в Куйбышевском районе.В этот же день с 11.00 до 17.00 не будет сигнала в Алексеево-Лозовском Чертковского района, а также Анастасиевке Матвеево-Курганского района.